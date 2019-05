OFFICIAL : รอดตกชั้นไม่ช่วย! ไบรท์ตันปลดฮิวจ์ตันพ้นกุนซือ

ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เรื่องการปลด คริส ฮิวจ์ตัน ออกจากตำแหน่งกุนซือ แม้จะพาทีมรอดตกชั้นได้ก็ตาม

กุนซือวัย 60 ปีเข้ามารับงานคุมทีมไบรท์ตันตั้งแต่ปี 2014 ก่อนพาทีมเลื่อนชั้นมาพรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาล 2016/17 ได้เป็นครั้งแรกของสโมสรในรอบ 33 ปี

โดยแม้ ฮิวจ์ตัน จะพาทีมรอดตกชั้นในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จ รวมไปถึงการพาทีมทะลุถึงรอบรองชนะเลิศเอฟเอ คัพอีกด้วย แต่ด้วยฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่ โดยเก็บชัยชนะได้เพียงแค่ 3 เกมในรอบ 23 นัด ทำให้ทีมมี 36 คะแนนรั้งอันดับ 17 ก่อนที่ทีมจะตัดสินใจปลดพ้นตำแหน่งในที่สุด

Brighton & Hove Albion have confirmed that Chris Hughton has left the club with immediate effect.



Hughton’s assistant Paul Trollope and first-team coach Paul Nevin have also left. #BHAFC 🔵⚪️