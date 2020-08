OFFICIAL : ย้ายค่ายเมืองเดิม! อาร์เซนอลเซ็นฟรี'วิลเลียน'เสริมแกร่ง

อาร์เซนอล แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการคว้าตัว วิลเลียน แนวรุกทีมชาติบราซิลมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวเรียบร้อยแล้ว

แนวรุกทีมชาติบราซิล เพิ่งหมดสัญญากับเชลซีไปเมื่อจบฤดูกาลที่ผ่านมา หลังเขาปฏิเสธที่จะต่อสัญญาใหม่ที่ทางสโมสรยื่นให้ เนื่องจากเขาต้องการสัญญาระยะยาว 3 ปี แต่มีรายงานว่าเชลซีพร้อมยื่นสูงสุดเพียง 2 ปีเท่านั้น ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะแยกทางกัน

ล่าสุดเป็น อาร์เซนอล ที่ตกลงยื่นสัญญา 3 ปีคว้า วิลเลียน มาเสริมทัพแบบไม่มีค่าตัวเรียบร้อยแล้ว โดยนักเตะจะเซ็นสัญญากับทีมไปจนถึงจบถึงเดือนมิถุนายน 2023 โดยนักเตะจะสวมเสื้อหมายเลข 12 ลงสนาม

"ผมเชื่อว่าเขาเป็นนักเตะที่จะสร้างความแตกต่างให้กับเราได้อย่างแท้จริง" อาร์เตต้า เผย

"เราจับตาดูเขามาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เรามีความตั้งใจชัดเจนที่จะเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกและตำแหน่งปีก และเขาคือนักเตจะที่จะเติมความหลากหลายในเกมรุกให้เรา เขาสามารถเล่นได้ถึง 3-4 ตำแหน่ง เขามีประสบการณ์ทุกอย่างในโลกฟุตบอลแต่ยังคงมีความทะเยอทะยานที่จะมาที่นี่ และช่วยพาทีมกลับไปอยู่ในจุดที่ควรอยู่อีกครั้ง"

"ผมประทับใจกับการพูดคุยทั้งหมดที่ได้คุยกับเขา และความต้องการที่เขาอยากมาร่วมทีม"

🆕 New club. New colours. New beginnings.



👋 Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88 ! 🔴 pic.twitter.com/B7Tl01BXLe