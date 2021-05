OFFICIAL : ย่างวัย 40! ฆัวกินต่อสัญญาใหม่เบติส

ฆัวกิน ซานเชซ ปีกจอมเก๋าของเรอัล เบติส ตกลงต่อสัญญากับทีมไปจนถึงปี 2022 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตัวริมเส้นอดีตทีมชาติสเปนจะมีอายุย่างเข้า 40 ปี ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ รับใช้สโมสรมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ยังเป็นนักเตะเยาวชน แม้จะเคยออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ กับบาเลนเซีย, มาลาก้า และฟิออเรนตินา ก่อนหน้านี้

เจ้าของสถิตินักเตะอายุมากที่สุดที่ทำประตูในลาลีกา หลังจากที่เพิ่งทำประตูใส่อลาเบส ในเกมที่พวกเขาเป็นฝ่ายชนะไป 3-2 ด้วยวัย 39 ปี 7 เดือน 5 วัน เมื่อเดือนมีนาคม จะยังคงค้าแข้งอยู่กับเบติสต่อไปอีกอย่างน้อย 1 ปี หลังจากที่ปีที่แล้วเขาลงสนามช่วยทีมรวมทั้งสิ้น 30 นัด

ทั้งนี้ ฆัวกิน ถือเป็นนักเตะที่มีสถิติลงสนามในลาลีการวม 579 นัดมากที่สุดเป็นอันดับสอง เป็นรองเพียง อันโดนี ซูบิซาร์เรต้า อดีตนายทวารบาร์เซโลนา เจ้าของสถิติลงสนามมากที่สุดตลอดกาล ซึ่งลงไปทั้งสิ้น 622 นัด

📣 OFFICIAL | Joaquín extends his contract with #RealBetis until 2022 👑💚



One year more enjoying our great captain! ©😃@joaquinarte#Joaquín2022 pic.twitter.com/EY8HusydQK