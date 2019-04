OFFICIAL : ยิงกระจุย! วูล์ฟส์ทุบสถิติสโมสรซื้อขาดฮิเมเนซ

วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส ตัดสินใจซื้อขาดคว้าตัว ราอูล ฮิเมเนซ มาร่วมทีมแบบถาวรแล้ว ด้วยค่าตัวซึ่งเป็นสถิติสโมสร 30 ล้านปอนด์ พร้อมเซ็นสัญญาจนถึงปี 2023

กองหน้าดีกรีทีมชาติเม็กซิโก ถูกทัพหมาป่าดึงมาจากเบนฟิก้าด้วยสัญญายืมตัวตลอดทั้งฤดูกาลนี้ ก่อนจะสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม กระหน่ำไปแล้ว 15 ประตูรวมทุกรายการ พาทีมรั้งอันดับ 7 ในพรีเมียร์ลีก รวมถึงผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเอฟเอคัพได้อีกด้วย

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นนักเตะของสโมสรแบบถาวรแล้ว ผมมีความสุขมากกับการเซ็นสัญญานี้ เพราะผมรู้สึกว่าการได้อยู่ที่นี่เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับผม" ดาวยิงวัย 27 ปี กล่าวผ่าน wolves.co.uk

