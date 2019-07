OFFICIAL: มาตามนัด! เชลซีตั้งแลมพาร์ดคุมทีม

เชลซี แถลงแต่งตั้ง แฟรงค์ แลมพาร์ด เป็นกุนซือคนใหม่ของสโมสร ด้วยสัญญา 3 ปี

โค้ชวัย 41 เดินทางมาเจรจาสัญญาส่วนตัวกับทีมเก่าที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา หลังจากได้รับไฟเขียวจาก ดาร์บี้ เคาท์ตี้ ไม่ต้องเข้ารายงานตัวซ้อมช่วงปรีซีซัน

HE’S HOME! 🙌



Frank Lampard is the new Chelsea head coach!

#WelcomeHomeFrank