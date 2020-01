OFFICIAL: มาตามนัด! วิลลายืม'เรนา'เฝ้าเสาจบซีซัน

แอสตัน วิลลา แถลงคว้า เปเป้ เรนา ผู้รักษาประตูประสบการณ์สูงจาก เอซี มิลาน ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้

สิงห์ผงาดต้องเสีย ทอม ฮีตัน นายทวารมือหนึ่งที่เจ็บยาวตลอดซีซัน พวกเขาจึงหันไปยืมนายด่านชาวสแปนิชเข้ามาเฝ้าเสาแทน

We are delighted to confirm the arrival of vastly experienced goalkeeper @PReina25 on loan until the end of the season. 🙌#BienvenidoPepe #AVFC @eToro