OFFICIAL : มิลานยืม'เรบิช'สลับขั้ว'ซิลวา'ไปแฟรงค์เฟิร์ต

เอซี มิลาน แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการคว้าตัว อันเต้ เรบิช มาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว 2 ปีพร้อมออปชั่นซื้อขาด สลับขั้ว อังเดร ซิลวา ที่ย้ายไปร่วมทีมไอน์ทรัค แฟรงค์เฟิร์ต

ก่อนหน้านี้ทาง อินทรีแดงดำได้ยืนยันว่าทั้งสองสโมสรได้เจรจาหาข้อสรุปดังกล่าวลงตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ล่าสุดมีการยืนยันอย่างเป็นทางการของทั้งสองสโมสรออกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วในดีลดังกล่าว โดยจะมีการจ่ายค่ายืมตัว 5 ล้านยูโรตลอด 2 ฤดูกาลต่อจากนี้ แต่ทว่าไม่มีกาาเปิดเผยรายละเอียดเรื่องการใช้ออปชั่นซื้อขาดจากทั้งสองสโมสร

✍️ We are delighted to announced the arrival of @andrevsilva19! 👋🦅



Welcome to the #SGEagles!#SilvaLining pic.twitter.com/HIQeTqoK12