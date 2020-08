OFFICIAL : "มคิตาร์ยาน" ลาอาร์เซนอลซบโรมาถาวร

อาร์เซนอล แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสร เรื่องการตกลงยกเลิกสัญญากับ เฮนริค มคิตาร์ยาน เพื่อเปิดทางให้นักเตะย้ายไปอยู่กับ โรมา แบบถาวร

แนวรุกชาวอาร์เมเนียถูกทัพปืนโตปล่อยให้หมาป่ากรุงโรมยืมตัวไปใช้งานเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา ซึ่งเขาก็ทำผลงานได้น่าประทับใจ ด้วยการทำไป 9 ประตู กับอีก 6 แอสซิสต์ จากการลงเล่นรวมทุกถ้วย 27 เกม

และจากการที่ มคิตาร์ยาน ยังเหลือสัญญากับอาร์เซนอลอีก 1 ปี แต่ทางโรมาต้องการคว้าตัวมาร่วมทีมแบบถาวร จึงทำให้มีการตกลงยกเลิกสัญญากับอาร์เซนอล และนักเตะก็สามารถย้ายไปอยู่กับโรมาได้แบบไม่มีค่าตัว

