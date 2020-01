OFFICIAL: ฟอร์มแจ่ม! สเปอร์สใช้อ็อปชั่นซื้อขาดโล เซลโซ

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้ใช้อ็อปชั่นซื้อขาด จิโอวานี โล เซลโซ มาจากเรอัล เบติส เรียบร้อยแล้ว โดยมอบสัญญายาวถึงปี 2025

We are delighted to announce that we have exercised the option to convert the loan of @LoCelsoGiovani from Real Betis to a permanent transfer.



✍️ Gio has signed a contract with the Club until 2025. #THFC ⚪️ #COYS