OFFICIAL : ฟอร์มเฉียบ! แมนฯยูไนเต็ดขยายสัญญามาติชถึงปี 2023

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับ เนมานยา มาติช กองกลางตัวเก๋าออกไปจนถึงปี 2023

ก่อนหน้าน้ี มาติช ตกเป็นข่าวเตรียมย้ายออกจากถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด อย่างต่อเนื่อง หลังตกเป็นตัวสำรองและมีอาการบาดเจ็บรบกวนเป็นระยะในช่วงแรกที่ โอเล กุนนาร์ โซลชา เข้ามาคุมทีม

แต่ทว่าในช่วงหลังเจ้าตัวกลับมางัดฟอร์มเก่งอีกครั้ง และกลายเป็นตัวหลักในแผงมิดฟิลด์ร่วมกับ บรูโน แฟร์นันดส์ และ ปอล ป็อกบา นับตั้งแต่ช่วงหลังรีสตาร์ทเป็นต้นมา

ล่าสุด แมนฯยูไนเต็ด แถลงยืนยันพวกเขาตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับ มาติช ออกไปจนถึงปี 2023 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

"ผมมีความสุขมากที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ต่อไป" มาติช เผย

"ในฐานะนักเตะ ผมยังมีอะไรอีกมากที่จะโชว์ให้เห็นและประสบความสำเร็จในอาชีพการค้าแข้ง และการทำแบบนั้นได้กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะถือเป็นเกียรติอย่างสูง"

มันเป็นทีมที่น่าตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนร่วม เรามีความสมดุลในกลุ่มนักเตะดาวรุ่งและนักเตะมากประสบการณ์ในทีม และความสนิทสนมในทีมก็ยอดเยี่ยมมาก"

"เรื่องนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรากำลังทำผลงานได้ดี เราจะเดินหน้าสู้ต่อไปเพื่อจบฤดูกาลในอันดับที่สูงที่สุด และทำให้แฟนบอลที่น่าทึ่งของพวกเราภาคภูมิใจ"

✍️ @NemanjaMatic is here to stay! #MUFC