OFFICIAL : ฟุตบอลโลก กาตาร์ เริ่มหวด 21 พ.ย., นัดชิง 18 ธ.ค. 2022

ฟีฟ่า ได้ประกาศยืนยันวันทำการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะเลื่อนไปทำการแข่งขันช่วงปลายปี 2022

การแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะถึงนี้ ต้องถูกเลื่อนออกไปตามการแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสร, ทวีป และระดับทีมชาติต่าง ๆ ที่ต้องถูกเลื่อนออกกันไปเกือบทั้งหมดจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ระบาดหนักจนต้องระงับการแข่งขันไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ล่าสุดทาง ฟีฟ่า ได้คอนเฟิร์มแล้วว่าฟุตบอลโลก 2022 ที่กาตาร์จะถูกโยกไปเริ่มการแข่งขันคู่เปิดสนามในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2022 และจะทำการแข่งขันวันละ 4 คู่ในรอบแบ่งกลุ่ม จนไปสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายที่จะสลับแข่งวันละ 2 คู่ไปจนถึงรอบรองชนะเลิศวันละ 1 คู่ และเปิดท้ายด้วยรอบชิงชนะเลิศวันที่ 18 ธันวาคมนี้

🚨 2022 #WORLDCUP MATCH SCHEDULE 🚨



🏆 It all starts in Qatar on Monday 21 November 2022 🌏



🗓️👉 https://t.co/tIvYvRoy5j pic.twitter.com/yQvgGczszK