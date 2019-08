OFFICIAL : พาเลซเซ็นเคฮิลล์ร่วมทัพสัญญา 2 ปี

คริสตัล พาเลซ ประกาศคว้า แกรี เคฮิลล์ ร่วมทัพแบบไม่มีค่าตัว ด้วยสัญญา 2 ปี หลังจากที่นักเตะแยกทางกับเชลซีเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่แล้ว

แนวรับวัย 33 ปี กลายเป็นนักเตะไร้สังกัด หลังจากรับใช้ทีมสิงโตน้ำเงินครามมายาวนานถึง 7 ฤดูกาล ลงเล่น 290 นัด และประสบความสำเร็จมากมายกับสโมสร รวมถึงรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมหลังจากที่จอห์น เทอร์รี อำลาทีมไปเมื่อปี 2017

อย่างไรก็ดี เขากลับได้รับโอกาสลงสนามเพียง 9 นัดกับเชลซีเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ทำให้ตัดสินใจอำลาทีมในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ก่อนจะมาเซ็นสัญญากับพาเลซ ซึ่งได้อันดับที่ 12 ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลทีแล้ว

ทั้งนี้ เคฮิลล์ถือเป็นการเสริมทีมรายที่สามของ ดิ อีเกิ้ลส์ ในซัมเมอร์นี้ ต่อจาก จอร์แดน อายิว และสตีเฟน เฮนเดอร์สัน

