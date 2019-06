OFFICIAL : "ผมภูมิใจที่เรียกโอลด์ แทรฟฟอร์ดว่าบ้าน" ผีต่อสัญญามาต้าถึงปี 2021

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับ ฆวน มาต้า แนวรุกจอมเทคนิคออกไปจนถึงปี 2021

ดาวเตะชาวสแปนิชย้ายมาค้าแข้งกับทัพปีศาจแดงตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2014 ก่อนทำไป 45 ประตูจากการลงสนาม 218 นัด และมีส่วนช่วยทีมชมป์ยูโรปาลีกและลีกคัพอย่างละสมัย โดยสัญญาฉบับปัจจุบันของเจ้าตัวจะหมดลงในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ซึ่งจะทำให้เขาย้ายจากทีมได้แบบไม่มีค่าตัว

โดยล่าสุด ทัพปีศาจแดงแถลงยืนยันว่าพวกเขาได้ตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับอดีตปีกของเชลซีออกไปจนถึงปี 2021 เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมออปชั่นต่อสัญญาออกไปอีก 1 ปี

"มันถือเป็นเกียรติยศอย่างแท้จริงที่ได้รับใช้สโมสรอันน่าทึ่งและแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมของพวกเรา ผมอยู่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดมาแล้ว 5 ปีและผมภูมิใจที่เรียกโอลด์ แทรฟฟอร์ดว่าบ้านของผม" มาต้า เผย

"ผมตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกับโอเล และสตาฟฟ์โค้ชที่น่าทึ่งของเขา วิสัยทัศน์ที่พวกเขามีสำหรับสโมสรมันน่าตื่นเต้นมาก ๆ และผมแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของมัน"

We can confirm Juan Mata has signed a new contract with #MUFC.