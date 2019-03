OFFICIAL : ผนึกชไวนี! ไกตันลาต้าเหลียนซบชิคาโก้ ไฟร์

นิโคลัส ไกตัน กองกลางอาร์เจนตินา บรรลุข้อตกลงย้ายจากต้าเหลียน ยี่ฝาง ไปร่วมทีมชิคาโก้ ไฟร์ แบบไม่มีค่าตัวเรียบร้อยแล้ว

ดาวเตะอาร์เจนไตน์ย้ายหนีจากม้านั่งสำรองแอตเลติโก้ มาดริดมาเล่นให้กับทีมต้าเหลียนเมื่อปีที่ผ่านมา

โดยดาวเตะวัย 31 ปีย้ายมาร่วมทีมต้าเหลียนแบบไม่มีค่าตัว พร้อมออปชั่นต่อสัญญาเพิ่มอีกหนึ่งปี ซึ่งเจ้าตัวจะได้ย้ายมาเล่นร่วมกับ บาสเตียน ชไวน์สไตเกอร์ อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมัน

Officially official.



Nico Gaitan is the newest member of the Chicago Fire. Welcome, Nico! 🇦🇷



More: https://t.co/btX9XAMEkH #cf97 pic.twitter.com/NEhxr1YuhI