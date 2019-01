OFFICIAL : ผีจับมาร์กซิยาลต่อสัญญาใหม่ถึงปี 2024

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับ อ็องโตนี มาร์กซิยาล ปีกดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสออกไปจนถึงปี 2024

ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าแนวรุกวัย 23 ปี ไม่มีความสุขกับทีมในยุคของ โชเซ มูรินโญ และพร้อมพิจารณาตัวเลือกของตัวเอง อย่างไรก็ตามเจ้าตัวกลับมาเล่นดีอีกครั้งในยุคของ โอเล กุนนาร์ โซลชา ทำให้เลือกที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปอีก 5 ปีในที่สุด

"ผมรักทุกช่วงเวลาที่ได้อยู่กับสโมสร ตั้งแต่วันแรกที่ผมย้ายมาร่วมทีมผมรู้สึกว่าผมได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวยูไนเต็ด ผมนอบน้อมและซาบซึ่งกับความรักและความอบอุ่นจากแฟนบอลที่สนับสนุนผมอย่างน่าเหลือเชื่อ" มาร์กซิยาล เผย

"ผมอยากขอบคุณ โอเล และสตาฟฟ์โค้ชที่เชื่อมั่นในตัวผมและช่วยยกระดับการเล่นของผมไปอีกระดับ สโมสรแห่งนี้คิดถึงแต่เรื่องการคว้าแชมป์และผมแน่ใจว่าแชมป์โทรฟี่ถัดไปนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม"

ขณะที่ โซลชา กล่าวชมลูกทีมรายนี้ว่า "อ็องโตนี เป็นหนึ่งในนักเตะมากพรสวรรค์ที่โค้ชทุกคนอยากทำงานด้วย เขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีมันสมองทางฟุตบอลเป็นเลิศเมื่อผนวกรวมกับทักษะที่น่าทึ่งของเขา ทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่มีอนาคตที่น่าตื่นเต้นรออยู่ สโมสรแห่งนี้เป็นที่ ๆ เหมาะสมที่สุดสำหรับ อ็องโตนี ในการพัฒนาไปสู่กองหน้าระดับท็อปและเราดีใจเป็นอย่างยิ่งที่เขาต่อสัญญาระยะยาวกับทีม"

