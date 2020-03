OFFICIAL : ผีขยายสัญญา 'แกรนท์' โกลมือสามถึงปี 2021

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ประกาศต่อสัญญา ลี แกรนท์ ผู้รักษาประตูมือสาม ออกไปอีก 1 ปี ส่งผลให้เขามีสัญญาอยู่กับทีมจนถึงสิ้นซีซั่น 2020/21

นายด่านวัย 37 ปี ย้ายมาร่วมทัพ ปีศาจแดง เมื่อปี 2018 เพื่อเป็นกำลังเสริมให้ ดาบิด เด เคอา กับ เซร์คิโอ โรเมโร และจนถึงเวลานี้เขาได้ลงสนามให้ทีมไปเพียง 2 นัดเท่านั้น

"ผมตั้งตารอที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมในปีหน้า รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เฝ้าดูสโมสรเติบโตขึ้นต่อไป" แกรนท์ กล่าว

"I'm just looking forward to being part of next year and part of watching the football club grow and move forward."



