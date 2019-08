OFFICIAL : ปืนใหญ่แถลงปล่อย'มอนเรอัล'ซบโซเซียดาด

อาร์เซนอล แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการปล่อยตัว นาโช มอนเรอัล แบ็คซ้ายชาวสแปนิช กลับไปค้าแข้งในลาลีกาสเปนกับเรอัล โซเซียดาด

แนวรับวัย 33 ปีลงสนามรับใช้ทัพเดอะ กันเนอร์ส มาถึง 251 นัด หลังย้ายมาจากมาลาก้าในเดือนมกราคมปี 2013 โดยช่วยทีมคว้าแชมป์เอฟเอ คัพได้ 3 สมัย, คอมมูนิวตี้ ชิลด์อีก 3 สมัยด้วยกัน

โดยล่าสุด อาร์เซนอล ได้แถลงยืนยันว่าพวกเขาตัดสินใจปล่อย มอนเรอัล กลับไปค้าแข้งในบ้านเกิดอีกครั้งกับทีมเรอัล โซเซียดาดด้วยค่าตัวราว 3 ล้านปอนด์ ซึ่งทีมเพิ่งคว้าตัว คีแรน เทียร์นีย์ แบ็คซ้ายจากกลาสโกว เซลติก มาร่วมทีมช่วงก่อนตลาดปิดแล้ว

"พวกเราขอขอบคุณนาโชสำหรับความทุ่มเทที่ให้กับสโมสร และทุกคนที่อาร์เซนอลขออวยพรให้เขาโชคดีในอนาคต" แถลงการณ์ของอาร์เซนอล

"การย้ายทีมจะเสร็จสิ้นเมื่อเสร็จตามกระบวนการทางกฎหมาย"

Wishing you all the best at @RealSociedadEN, @_nachomonreal 👊