OFFICIAL : ปืนสมหวังยืม "เซบาญอส" เสียบเบอร์ 8

อาร์เซนอล ประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเรื่องการยืมตัว ดานี เซบาญอส กองกลางจากเรอัล มาดริด มาใช้งานตลอดทั้งฤดูกาล 2019-2020

มิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติสเปนชุดแชมป์ยูโร U21 ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงให้แก่ราชันชุดขาวมากนัก นับตั้งแต่ย้ายมาจากเรอัล เบติสเมื่อปี 2017 ทำให้ตัดสินใจย้ายมาหาโอกาสลงสนามกับไอ้ปืนใหญ่ในรูปแบบของสัญญายืมตัว

"เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็น ดานี เข้ามาร่วมกับทีมเรา เขาเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถด้านเทคนิค, ความคิดสร้างสรรค์ และจ่ายบอลได้แม่นยำ” อูไน เอเมรี กุนซือเดอะ กันเนอร์ส กล่าวกับ arsenal.com

