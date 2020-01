OFFICIAL: ปืนปล่อยยืม'สมิธ-โรว์'ซบฮัดเดอร์สฟิลด์

ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพ แถลงคว้า เอมิล สมิธ-โรว์ กองกลางอนาคตไกลของอาร์เซนอล ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้

มิดฟิลด์วัย 19 ได้โอกาสลงเล่นกับ เดอะ กันเนอร์ส 6 เกมในฤดูกาลนี้ สโมสรจึงตัดสินใจปล่อยยืมนักเตะออกไปเก็บประสบการณ์และโอกาสลงสนามที่มากขึ้น

"เรายินดีที่ยืมตัวเอมิลมายังสโมสร เราเริ่มต้นดีลนี้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน" แดนนี คาวลีย์ กุนซือของฮัดเดอร์สฟิลด์ กล่าว

"ผมได้ไปอยู่ที่อาร์เซนอล 1 สัปดาห์เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา เอมิลคือนักเตะที่ผมรู้จักดี เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับอาร์เซนอล เราซึ้งใจมากที่พวกเขาให้เรายืมหนึ่งในดาวรุ่งที่ดีที่สุดของพวกเขา"

"เอมิลจะนำการสร้างสรรค์เกมเข้ามา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราขาดหายไป เขาเล่นได้หลายตำแหน่งในแนวรุก และสามารถเพิ่มสปีดเกมของเราได้ เรากำลังตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับเขา"

📝 #htafc have completed the signing of @emilesmithrowe on loan from @Arsenal for the rest of the 2019/20 @SkyBetChamp season!



🗣️ Danny Cowley: “Emile will give us the creative link that we’ve been missing."https://t.co/qC7Ide0Lp5