OFFICIAL : ปิดฉาก 25 ปี! เอ็ดดี้ ฮาว ตกลงแยกทางบอร์นมัธ

บอร์นมัธ แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการแยกทางกับ เอ็ดดี้ ฮาว กุนซือชาวอังกฤษ ด้วยข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย

ทัพเดอะ เชอร์รีส์ ทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจนักในฤดูกาลน้ี โดยในเกมนัดสุดท้ายแม้ว่าพวกเขาจะบุกไปเอาชนะเอฟเวอร์ตันได้ถึงกูดิสัน พาร์ค 3-1 แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะอยู่รอดในพรีเมียร์ลีก โดยนับเป็นการตกสู่เดอะ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งแรกนับตั้งแต่เลื่อนชั้นขึ้นมาในปี 2015

สำหรับ ฮาว เป็นเด็กเยาวชนของบอร์นมัธก่อนขึ้นชุดใหญ่ในปี 1994 โดยค้าแข้งกับทีมนาน 8 ปีก่อนย้ายไปร่วมทีมพอร์มทสมัธในปี 2002 ก่อนย้ายกลับมาค้าแข้งกับทีมอีกครั้งในปี 2004 และแขวนสตั๊ดในปี 2007 หลังจากนั้นหนึ่งปีให้หลังเขากลับมาคุมทีมเยาวชนของทีมก่อนขึ้นมาคุมชุดใหญ่ในสิ้นปี 2008

โดยหลังจากกลับมาคุมบอร์นมัธอีกครั้งในปี 2012 เขาใช้เวลา 3 ปีในการพาบอร์นมัธไล่เต้าขึ้นมาเล่นพรีเมียร์ลีก ก่อนพาทีมอยู่รอดมาได้ถึง 5 ปีก่อนแยกทางกันในวันน้ี ปิดฉากการรับใช้สโมสรยาวนานร่วม 25 ปีในฐานะกุนซือและนักเตะ

"การได้ใช้เวลาร่วม 25 ปีกับสโมสรในฐานะนักเตะและกุนซือ การตัดสินใจน้ีเกิดร่วมกับสโมสร มันเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ยากที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมา" ฮาว เปิดใจกับสโมสร

"อย่างไรก็ตาม ความรักที่ผมมีให้สโมสรแห่งน้ีจะมั่นคงเสมอไป เราได้รู้สึกร่วมกันว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะก้าวต่อไปในทิศทางใหม่"

"บอร์นมัธจะอยู่ในหัวใจของผมเสมอ แต่ผมเชื่อว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วสำหรับสโมสรที่จะทำการเปลี่ยนแปลง"

"ผมแน่ใจว่าทุกการตัดสินใจของผมในฐานะผู้จัดการทีมนั้นเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับสโมสรและแฟนบอล นั้นไม่แตกต่างเลย"

Eddie Howe has left #afcb by mutual consent.



It's been an unbelievable journey, thank you so much for the memories Eddie ❤️ https://t.co/SCVnCkbSpy