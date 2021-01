OFFICIAL : ปักกิ่งตั้ง "บิลิช" นั่งแท่นกุนซือใหม่

ปักกิ่ง กั๋วอัน ทีมในศึกไชนีส ซูเปอร์ลีก แต่งตั้ง สลาเวน บิลิช เฮดโค้ชชาวโครเอเชีย เข้ารับตำแหน่งกุนซือคนใหม่ของทีมด้วยสัญญา 2 ปี

กุนซือชาวโครแอต เพิ่งแยกทางกับ เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน เมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา หลังพาทีมทำผลงานย่ำแย่ในพรีเมียร์ลีก ล่าสุด สลาเวน บิลิช ได้งานใหม่ทันทีด้วยการถูกแต่งตั้งให้เป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของปักกิ่ง กั๋วอัน ด้วยระยะสัญญา 2 ปี แทนที่ บรูโน เจเนซิโอ กุนซือคนเก่า

สำหรับ สลาเวน บิลิช วัย 52 ปี เคยมีประสบการณ์คุมทีมระดับทีมชาติและสโมสรอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทีมชาติโครเอเชีย, โลโคโมทีฟ มอสโก, เบซิคตัส, เวสต์แฮม, อัล อิตติฮัด และ เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน

We are honored to announce a 2-year contract with our new first team coach Mr. Slaven Bilić and coach team, welcome to Beijing. pic.twitter.com/ICjpusMXsK