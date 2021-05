OFFICIAL : บาเยิร์นเซ็นฟรี'ริชาร์ดส์'แบ็คดาวโรจน์เรดดิ้ง

บาเยิร์น มิวนิค แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการเซ็นสัญญา โอมาร์ ริชาร์ดส์ แบ็คซ้ายดาวรุ่งของ เรดดิ้ง มาร่วมทีมเรียบร้อยแล้ว

ทัพเสือใต้แสดงความสนใจในตัวแบ็คซ้ายวัย 23 ปีมาตลอดฤดูกาลที่ผ่านมา โดยพวกเขาพยายามรุกหนักคว้าตัวมาร่วมทีมในเดือนมกราคมแต่ทว่าสุดท้ายนักเตะก็อยู่ช่วยทีมต่อไปจนจบฤดูกาลที่ผ่านมา

ล่าสุด บาเยิร์น แถลงว่าพวกเขาตกลงเซ็นสัญญากับ ริชาร์ดส์ เรียบร้อยแล้วด้วยสัญญา 4 ปีถึงปี 2025 โดยจะเข้ามาสวมเสื้อหมายเลข 3 ในฤดูกาลหน้า

ทั้งนี้ ริชาร์ดส์ นับเป็นการเสริมทัพผู้เล่นคนที่ 2 ของบาเยิร์นในฤดูกาลนี้ ต่อจาก ดาโยต์ อูปาเมกาโน ปราการหลังชาวฝรั่งเศสจากแอร์เบ ไลป์ซิก

#FCBayern have signed Omar Richards. The 23-year old arrives from Championship side Reading on a free transfer and has signed a contract until 2025.#ServusOmar