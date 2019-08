OFFICIAL: บาเยิร์นขยายสัญญา 'เลวานดอฟสกี้' ถึงปี 2023

บาเยิร์น มิวนิค แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้บรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญา โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ กองหน้าตัวเก่ง ออกไปถึงปี 2023 เรียบร้อยแล้ว

BREAKING 📰 #LewanGOALski is staying 😍@lewy_official has agreed to extend his contract with #FCBayern until 2023 ✍️#MiaSanMia pic.twitter.com/YjrOFsL0Yj