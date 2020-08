OFFICIAL : บาร์เซโลนาปลดเซเตียนพ้นกุนซือ

บาร์เซโลนา แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเรื่องการแยกทางกับกุนซืออย่าง กีเก้ เซเตียน หลังล้มเหลวทุกภารกิจในฤดูกาลล่าสุด

โค้ชชาวสแปนิชเข้ามารับงานแทน เอร์เนสโต้ บัลเบร์เด้ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา แต่กลับพาทีมทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวัง เริ่มจากตกรอบโกปา เดล เรย์, เสียตำแหน่งแชมป์ลาลีกาให้กับ เรอัล มาดริด และเพิ่งโดน บาเยิร์น มิวนิค ถล่มแบบราบคาบ 8-2 ในเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 8 ทีม นั่นเท่ากับว่าบาร์ซาต้องจบฤดูกาลแบบมือเปล่า

ทั้งนี้ ตัวเต็งที่จะได้เข้ามาคุมทัพอาซูลกรานาแทนคือ เมาริซิโอ โปเช็ตติโน และ โรนัลด์ คูมัน ซึ่งรายหลังนั้นถูกพบว่าปรากฎตัวที่สนามบินบาร์เซโลนาเมื่อไม่นานมานี้ด้วย

❗ Quique Setién no longer first team coach.

The new coach will be announced in the coming days as part of a wide ranging restructuring of the first team.