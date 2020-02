OFFICIAL : บาร์ซาแถลงคว้า'เบรธเวต'กู้วิกฤตแดนหน้า

บาร์เซโลนา แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการคว้า มาร์ติน เบรธเวต กองหน้าจากเลกาเนสมาร่วมทีมด้วยค่าตัว 18 ล้านยูโร

ทัพอาซูลกรานา ประสบปัญหานักเตะในแนวรุกอย่างหนัก หลังอาการบาดเจ็บของ หลุยส์ ซัวเรซ และต่อด้วยอุสมาน เดมเบเล ที่บาดเจ็บยาว 6 เดือน ทำให้ทีมยื่นเรื่องถึงลาลีกาในการเซ็นนักเตะมาร่วมทีมเป็นกรณีพิเศษที่มีนักเตะในทีมได้รับบาดเจ็บ 5 เดือนขึ้นไป โดยมีข้อแม้ว่านักเตะใหม่นั้นต้องมาจากทีมในลีกสูงสุดของสเปน หรือเป็นผู้เล่นที่ไม่มีสังกัด ที่สำคัญเขาจะลงเล่นได้แต่เกมลาลีกาเท่านั้น

ล่าสุด บาร์ซา ปิดดีลคว้าตัว เบรธเวต มาร่วมทีมด้วยค่าฉีกสัญญา 18 ล้านยูโร โดยนักเตะจะเซ็นสัญญากับทีมเป็นเวลา 4 ปีครึ่งและมีค่าฉีกสัญญาที่ 300 ล้านยูโร

👀 This is @MartinBraith, Barça’s new signing 🔵🔴