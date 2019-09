OFFICIAL : บาร์ซาต่อสัญญา'ราฟินญา',ปล่อยเซลต้า บีโก้ยืมหนที่สอง

บาร์เซโลนา ต่อสัญญาฉบับใหม่กับ ราฟินญา อัลคันทารา พร้อมตกลงปล่อยให้ เซลต้า บีโก้ อีกครั้งด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล

ดาวเตะบราซิเลียนมีอาการบาดเจ็บติดตัวบ่อยครั้ง ทำให้เจ้าตัวไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในถิ่นคัมป์ นู ได้อย่างต่อเนื่อง โดยในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาได้ลงสนามไปเพียง 9 นัดและทำไปได้เพียงประตูเดียว ก่อนได้รับบาดเจ็บหนัก

ล่าสุด บาร์ซา ตกลงต่อสัญญาใหม่กับราฟินญาเพิ่มอีกหนึ่งปี พร้อมปล่อยให้ เซลต้า บีโก้ ไปใช้งานอีกครั้ง หลังนักเตะเคยไปค้าแข้งมาแล้วในฤดูกาล 2013/14 ซึ่งทำผลงานได้ดีทีเดียว

