OFFICIAL: นิวคาสเซิลยืม 'เบนทาเล็บ' พ่วงออปชั่นซื้อขาด

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้บรรลุข้อตกลงยืมตัว นาบิล เบนทาเล็บ จากชาลเก้ 04 มาร่วมทีมจนจบฤดูกาล พ่วงเงื่อนไขซื้อขาดในอนาคต เรียบร้อยแล้ว

✍️ #NUFC have completed the signing of midfielder Nabil Bentaleb on loan from @s04 until the end of the season with an option to make the deal permanent.



Welcome, @nabilbentaleb42! ⚫️⚪️