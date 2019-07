OFFICIAL : นิชิโนะ จัดแถลงเซ็นคุมช้างศึกที่ญี่ปุ่น

นิชิโนะ แถลงข่าวเซ็นคุม ช้างศึก อย่างเป็นทางการ ที่ญี่ปุ่น ก่อนมาเปิดตัวที่ไทยอีกครั้ง วันที่ 21 กรกฎาคมนี้

วันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พล.ต.อ.ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอล แห่งประเทศไทยฯ แถลงข่าวเซ็นสัญญากับ อากิระ นิชิโนะ กุนซือคนใหม่ ทีมชาติไทย อย่างเป็นทางการ ที่ ห้องประชุม Orizuru Rei no Ma โรงแรม The New Otani เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

กุนซือวัย 64 ปี ตอบรับคุมช้างศึก ทั้งชุดใหญ่ และ U23 เป็นที่เรียบร้อย ก่อนที่ล่าสุดจะมีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการ เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นการทำงานในต่างประเทศครั้งแรกของเจ้าตัว จากนั้นวันที่ 21 กรกฎาคมนี้ จะมีการเปิดตัวที่ไทยอีกครั้ง

สำหรับ อากิระ นิชิโนะ จะประเดิมคุมทีมชาติไทย เปิดบ้านพบกับ ทีมชาติเวียดนาม ในฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 2 วันที่ 5 กันยายนนี้ ต่อด้วยบุกไปเยือน ทีมชาติอินโดนีเซีย วันที่ 10 กันยายน

ทั้งนี้ อากิระ นิชิโนะ มีประสบการณ์เคยคุมทีมชาติญี่ปุ่น U20 และ U23 รวมถึงประสบการณ์คุมสโมสรในเจลีก อย่าง คาชิวา เรย์โซล, กัมบะ โอซาก้า, วิสเซิล โกเบ, นาโกยา แกรมปัส, และล่าสุดกับคุมทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ ลุยศึกฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย 2018 ที่ประเทศรัสเซีย