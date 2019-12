OFFICIAL : ท็อฟฟี่ตั้ง'อันเชล็อตติ'คุมทีมสัญญา 4 ปีครึ่ง

เอฟเวอร์ตัน แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการแต่งตั้ง คาร์โล อันเชล็อตติ เป็นกุนซือคนใหม่ของทีมด้วยสัญญา 4 ปีครึ่ง

ท็อฟฟี่สีน้ำเงินประกาศปลด มาร์โก ซิลวา ออกจากตำแหน่งกุนซือเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม หลังพาทีมทำผลงานได้อย่างย่ำแย่ โดยทีมแต่งตั้ง ดันแคน เฟอร์กูสัน ขึ้นมารับตำแหน่งกุนซือขัดตาทัพและทำผลงานได้ดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

ล่าสุด ท็อฟฟี่สีน้ำเงินได้แถลงยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าพวกเขาได้ตัว อันเชล็อตติ มารับตำแหน่งกุนซือถาวรคนใหม่ โดยจะเซ็นสัญญา 4 ปีครึ่ง โดยสิ้นสุดหลังจบฤดูกาล 2023/24

โดยเกมนัดแรกของ อันเชล็อตติ จะเป็นการคุมทีมเล่นในกูดิสัน พาร์ค พบกับเบิร์นลีย์ ในเกมบ็อกซิ่งเดย์วันที่ 26 ธันวาคมนี้

อ่านบทความต่อด้านล่าง

"สโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และฐานแฟนบอลที่เปี่ยมไปด้วยแพสชั่น วิสัยทัศน์การทำทีมจากเจ้าของสโมสรและบอร์ดบริหารที่จะนำพามาซึ่งความสำเร็จและถ้วยรางวัล มันเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจผมในฐานะกุนซือและผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ทำงานร่วมกับทุกคนในสโมสรเพื่อทำให้วิสัยทัศน์นั้นเป็นความจริง" อันเชล็อตติ เผย

"ผมเห็นฟอร์มการเล่นในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนักเตะมีความสามารถเหลือล้น สิ่งที่ ดันแคน สร้างไว้คือเครดิตอันยอดเยี่ยมสำหรับเขา เป็นทีมที่แข็งแกร่ง มีระเบียบวินัยและแรงจูงใจที่เหมาะวมคือองค์ประกอบสำคัญสำหรับฟุตบอล และผมยินดีที่เขาจะเป็นหนึ่งใทีมสตาฟฟ์ของผมที่จะช่วยทีมเดินต่อไปข้างหน้า"

🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R