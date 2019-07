OFFICIAL: ทันควัน! ดาร์บี้ตั้ง'โคคู'กุนซือคนใหม่

ดาร์บี้ เคาท์ตี้ ประกาศแต่งตั้ง ฟิลลิป โคคู เป็นกุนซือคนใหม่ ด้วยสัญญา 4 ปี

แกะเขาเหล็กเพิ่งเสีย แฟรงค์ แลมพาร์ด ที่ย้ายไปรับตำแหน่งนายใหญ่เชลซี เมื่อวันพฤหัสฯที่ผ่านมา แต่พวกเขาได้เทรนเนอร์คนใหม่เข้ามาคุมทีมแทนอย่างรวดเร็ว หลังจัดการดึงโคคูเข้ามาคุมทัพสำหรับสู้ศึกในฤดูกาล 2019-20

Phillip Cocu is the new manager of Derby County! ⚪⚫



The former 🇳🇱 international has signed a four-year deal at Pride Park... ✍️#WelkomCocu