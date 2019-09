OFFICIAL : ต่ออีกราย! ผีขยายสัญญาลินเดอเลิฟถึงปี 2024

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แถลงผ่านเว็บไซศ์อย่างเป็นทางการเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับ วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ ปราการหลังตัวเก่งของทีมออกไปจนถึงปี 2024 พร้อมออปช้่นขยายสัญญาต่ออีกหนึ่งปี

แนวรับไวกิ้ง ทำผลงานได้ดีขึ้นตามลำดับมาตั้งแต่ช่วงฤดูกาลที่ผ่านมา ซึ่งเป็นฟอร์มที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ย้ายจากเบนฟิก้ามาอยู่กับทีมในปี 2017 โดยในฤดูกาลนี้เขากำลังทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ภายใต้การประสานงานกับคู่หูใหม่อย่าง แฮร์รี แม็คไกวร์

ล่าสุด ทัพปีศาจแดง แถลงยืนยันว่าพวกเขาตกลงต่อสัญญาใหม่กับแนวรับทีมชาติสวีเดน ออกไปจนถึงปี 2024 พร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก 1 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

"นับตั้งแต่วันที่ผมย้ายมายูไนเต็ด มันเหมือนกับว่าผมอยู่บ้าน ผมเติบโตข้ึนในฐานะนักเตะและบุคคลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และผมซาบซึ้งความช่วยเหลือของทุกคนที่สโมสรที่ช่วยเหลือผมเป็นอย่างดี ผมรักการเล่นฟุตบอลและเป้าหมายของผมคือการช่วยทีมคว้าแชมป์ให้ได้ และเพื่อตอบแทนการให้การสนับสนุนของแฟนบอลที่หาเปรียบที่ไหนไม่ได้" ลินเดอเลิฟ เผย

"ผมรู้ว่าทุกคนที่สโมสรเห็นเช่นนี้ตรงกัน และจะทำทุกอย่างเพื่อพาแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กลับไปอยู่จุดที่ควรจะเป็น"

"ผมยังหนุ่มและรู้ว่าผมยังพัฒนาได้อีก และด้วยการช่วยเหลือของบอสและทีมสตาฟฟ์ ผมเชื่อว่าจะมีแต่สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นกับสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้"

ทั้งนี้ แมนฯยูไนเต็ด เพิ่งต่อสัญญากับ ดาบิด เด เคอา ยอดนายประตูทีมชาติสเปน ไปเมื่อ 2 วันที่แล้ว ก่อนที่จะประกาศต่อสัญญากับลินเดอเลิฟ

