OFFICIAL : ตอบแทนผลงาน! พาเลซต่อสัญญา 'ฮ็อดจ์สัน' ถึงปี 2021

คริสตัล พาเลซ ประกาศต่อสัญญากับ รอย ฮ็อดจ์สัน กุนซือจอมเก๋า ออกไปอีก 1 ปี ซึ่งนั่นจะทำให้เขามีสัญญากับทีมจนถึงสิ้นฤดูกาล 2020-21

เฮดโค้ชวัย 72 ปี เข้ามารับหน้าที่คุมทัพ ปราสาทเรือนแก้ว ตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2017 โดยเขาสามารถพาทีมอยู่รอดปลอดภัยบนพรีเมียร์ลีก หลังพาสโมสรจบอันดับ 11 และ 12 ในสองซีซั่นที่ผ่านมา

"ผมมีความสุขมากที่รอย (ฮ็อดจ์สัน) ตกลงต่อสัญญากับเราไปอีก 1 ปี เพราะมันเป็นการตอกย้ำว่าเขาจะช่วยขยายเวลาแห่งความมั่นคงต่อไป" สตีฟ พาริช ประธานสโมสรพาเลซ กล่าว

✍ Roy Hodgson has signed a one-year contract extension, keeping him at the club until 2021! #CPFC