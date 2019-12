OFFICIAL : ดอร์ทมุนด์เข้าป้ายคว้า'ฮาลันด์'ร่วมทัพ

โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการคว้าตัว เออร์ลิง เบราท์ ฮาลันด์ กองหน้าฟอร์มฮ็อตของ อาร์บี ซัลซ์บวร์ก มาร่วมทีมด้วยสัญญาถึงปี 2024

ดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์แจ้งเกิดบนเวทียุโรปอย่างร้อนแรงในฤดูกาลนี้ โดยเจ้าตัวกดไปแล้ว 28 ประตูจากการลงสนาม 22 นัดในทุกรายการซึ่งเป็นการทำประตูในแชมเปี้ยนส์ลีกถึง 8 ประตูด้วยกัน ทำให้นักเตะเป็นที่ต้องการของหลายทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรป

โดยล่าสุดเป็น ดอร์ทมุนด์ ที่ปาดหน้าคว้าตัว ฮาลันด์ มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ โดยนักเตะจะเซ็นสัญญากับทีมจนถึงปี 2024 โดยมีรายงานว่าค่าตัวของเขาอยู่ที่ 18 ล้านปอนด์เท่านั้น และ นักเตะจะเดินทางมาร่วมต้นสังกัดใหม่ในวันที่ 3 มกราคมนี้

"ผมได้มีการสนทนาอย่างจริงจังกับ ฮานส์ โยอาคิม-วัทซ์เค, มิเชล ซอร์ก และลูเซียน ฟาฟร์ ตั้งแต่แรกเริ่มมันมีความรู้สึกว่าผมต้องการย้ายมาร่วมสโมสรแห่งนี้ เลือกเส้นทางนี้ และลงเล่นฟุตบอลภายใต้บรรยากาศที่มีแฟนบอลของดอร์ทมุนด์ตรงหน้ากว่า 80,000 คน ผมแทบอดใจรอไม่ไหวแล้ว" ฮาลันด์ เปิดใจหลังกลายเป็นแข้งเสือเหลือง

Borussia Dortmund have completed the signing of Erling Braut Håland from @RedBullSalzburg on a contract until 2024! pic.twitter.com/C9ilU0u0dt