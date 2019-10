OFFICIAL: ดอร์ทมุนด์จับ'เกร์เรโร'ขยายสัญญาถึงปี 2023

โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้จัดการต่อสัญญา ราฟาเอล เกร์เรโร แบ็คซ้ายคนสำคัญออกไปถึงปี 2023 เรียบร้อยแล้ว

Borussia Dortmund and @RaphGuerreiro have agreed on a contract renewal that will extend to June 2023! 📝 pic.twitter.com/EDEMcgfvuZ