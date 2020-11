OFFICIAL : ช้างศึกแบโผ23แข้งอุ่นออลสตาร์-นิชิโนะแย้มอาจเรียกเพิ่มอีก

ช้างศึก แบโผ 23 แข้งชุดอุ่นเครื่องพบกับ ออลสตาร์ ออกมาเป็นที่เรียบร้อย แต่กุนซือชาวญี่ปุ่น ก็แย้มว่าอาจจะมีเรียกเข้ามาเพิ่มอีกภายหลัง

อากิระ นิชิโนะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ประกาศรายชื่อผู้เล่นออกมาเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมช่วง ฟีฟ่า เดย์ เดือนพฤศจิกายน 2563 พร้อมมีโปรแกรมลงเล่นฟุตบอลนัดกระชับมิตร "THE WARRIORS ARE HERE" พบกับทีมไทยลีก ออล สตาร์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้

จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้ ช้างศึก ไม่มีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 2 ในปีนี้ แต่ อากิระ นิชิโนะ ก็ยังเล็งเห็นความสำคัญในช่วง ฟีฟ่า เดย์ โดยการเรียกผู้เล่น เข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อม ตั้งแต่ช่วงเดือน ตุลาคม ที่ผ่านมา เช่นเดียวกับรอบนี้ ซึ่งถือเป็นการเก็บตัวครั้งสุดท้ายของปี

จากรายชื่อที่ประกาศออกมา นำโดยผู้เล่นอย่าง สารัช อยู่เย็น , ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ , มานูเอล ทอม เบียรห์ , ทริสตอง โด และ ฟิลิป โรลเลอร์ รวมถึงมี 5 นักเตะหน้าใหม่ ที่ได้รับโอกาสติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรก ประกอบด้วย ณัฐวุฒิ สุขสุ่ม , สิทธิโชค ภาโส , ธณชัย หนูราช , ฉัตรมงคล เรืองฐณโรจน์ และ เกียรติศักดิ์ เจียมอุดม

ทีมเพิ่มเติม

ขณะที่ อากิระ นิชิโนะ กล่าวว่า “ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ สโมสรทุกสโมสร ที่ให้ความร่วมมือในการปล่อยตัวนักกีฬา ให้เข้าร่วมกับทีมชาติ เช่นเดียวกันกับ 6 สโมสร ได้แก่ เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด, สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด, บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, สุโขทัย เอฟซี, โปลิศ เทโร เอฟซี และ ระยอง เอฟซี ที่อำนวยความสะดวกในการปรับเปลี่ยนกำหนดการแข่งขัน เพื่อให้ไม่ทับซ้อนกับฟีฟ่าเดย์”

“ซึ่งการเรียกตัวนักเตะครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผม ที่พิจารณาจากหลายเงื่อนไข ทั้งในส่วนของผลงานในช่วงหลัง และสภาพร่างกาย เพื่อให้ได้นักเตะที่เหมาะสมกับการอุ่นเครื่องครั้งนี้”

“อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการประกาศรายชื่อไปแล้ว ผมอาจมีการพิจารณาเรียกตัวผู้เล่นเพิ่มเติมในบางตำแหน่งภายหลัง เพื่อใช้โอกาสนี้ในการทดสอบผู้เล่นให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้”

สำหรับ ทีมชาติไทย จะทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และเดินทางไปเก็บตัวเข้าแคมป์ในวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามซ้อม วินด์มิลล์ ฟุตบอลคลับ พร้อมมีโปรแกรมลงเล่นฟุตบอลนัดกระชับมิตร "THE WARRIORS ARE HERE" พบกับทีมไทยลีก ออล สตาร์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32

รายชื่อนักเตะมีดังนี้

ผู้รักษาประตู

นายฉัตรชัย บุตรพรม (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด)

นายวรวุฒิ ศรีสุภา (การท่าเรือ เอฟซี)

นายธณชัย หนูราช (นครราชสีมา เอฟซี)

กองหลัง

นายมานูเอล ทอม เบียรห์ (ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด)

นายทริสตอง โด (ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด)

นายฟิลิป โรลเลอร์ (ราชบุรี มิตรผล เอฟซี)

นายเกียรติศักดิ์ เจียมอุดม (ราชบุรี มิตรผล เอฟซี)

นายจักพัน ไพรสุวรรณ (สมุทรปราการ ซิตี้)

นายฉัตรมงคล เรืองฐณโรจน์ (ชลบุรี เอฟซี)

นายทิตาวีร์ อักษรศรี (การท่าเรือ เอฟซี)

กองกลาง

นายสารัช อยู่เย็น (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด)

นายฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด)

นายอานนท์ อมรเลิศศักดิ์ (ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด)

นายทศวรรษ ลิ้มวรรณเสถียร (ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด)

นายพีรดนย์ ฉ่ำรัศมี (สมุทรปราการ ซิตี้)

นายเจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ (สมุทรปราการ ซิตี้)

นายกฤษดา กาแมน (ชลบุรี เอฟซี)

นายภานุพงศ์ พลซา (ชลบุรี เอฟซี)

กองหน้า

นายณัฐวุฒิ สุขสุ่ม (ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด)

นายอาทิตย์ บุตรจินดา (โปลิศ เทโร เอฟซี)

นายธีระพล เยาะเย้ย (สมุทรปราการ ซิตี้)

นายสิทธิโชค ภาโส (ตราด เอฟซี)

นายเจนรบ สำเภาดี (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด)