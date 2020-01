OFFICIAL : จองล่วงหน้า! เสือใต้เซ็นฟรี'นูเบล'นายด่านชาลเก้

บาเยิร์น มิวนิค แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการคว้าตัว อเล็กซานเดอร์ นูเบล นายประตูตัวเก่งของชาลเก้ 04 มาร่วมทีมล่วงหน้าแบบไม่มีค่าตัวเรียบร้อยแล้ว

นายประตูทัพราชันสีน้ำเงินโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในช่วงปีที่ผ่านมา และเจ้าตัวจะหมดสัญญากับต้นสังกัดหลังจบฤดูกาลนี้ ทำให้เขาสามารเจรจาสัญญาย้ายทีมได้อย่างอิสระ โดยทัพเสือใต้มองเขาเป็นตัวแทนระยะยาวของ มานูเอล นอยเออร์ ผู้รักษาประตูทีมชาติเยอรมันที่เริ่มโรยรา

โดยล่าสุดทัพเสือใต้ แถลงยืนยันว่าพวกเขาเซ็นสัญญาคว้า นูเบล มาร่วมทีมล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะเซ็นสัญญา 5 ปีและนักเตะจะย้ายมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

ℹ️ #FCBayern have signed Alexander Nübel for the 2020/21 season. pic.twitter.com/JeqJ8jA86q