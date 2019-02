OFFICIAL : จิ้งจอกปลดปูแอลพ้นตำแหน่งกุนซือ

เลสเตอร์ ซิตี้ แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการปลด โคล้ด ปูแอล กุนซือชาวฝรั่งเศส ออกจากตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว

ทัพจิ้งจอกสยามกำลังประสบปัญหาฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมา โดยชัยชนะในลีกหนสุดท้ายของทีมต้องย้อนกลับไปในเกมเฉือนชนะเอฟเวอร์ตัน 1-0 ในวันปีใหม่ที่ผ่านมา อีกทั้งทีมยังเก็บชัยชนะได้เพียง 3 จาก 10 นัดหลังสุดในลีก

อีกทั้งยังมีข่าวลือที่ว่าเจ้าตัวมีปัญหากับนักเตะในห้องแต่งตัวในระยะหลัง โดยหลังเกมแพ้ให้กับคริสตัล พาเลซคารัง 1-4 ทางสโมสรได้แถลงอย่างเป็นทางการแล้วว่าพวกเขาปลดอดีตกุนซือเซาแธมป์ตันออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

"สโมสรขอขอบคุณความทุ่มเทของโคล้ดในการคุมทีมตลอด 16 เดือนที่ผ่านมาและขออวยพรให้โชคดีในอนาคต" แถลงการณ์ของเลสเตอร์ ซิตี้

ทั้งนี้ ไมค์ สโตเวลล์ และ อดัม แซดเลอร์ จะขึ้นมารับหน้าที่คุมทีมชุดใหญ่เป็นการชั่วคราวในระหว่างที่ทีมกำลังหากุนซือคนใหม่ ทางด้าน "เดอะ ไทม์ส" รายงานว่า ราฟาเอล เบนิเตซ กับ เบรนแดน ร็อดเจอร์ส เป็นสองกุนซือที่อยู่ในชอร์ตลิสต์ของเลสเตอร์ที่จะดึงตัวมาคุมทีมแทน แต่จะรอไปจนถึงช่วงซัมเมอร์

