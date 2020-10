OFFICIAL: คาวานีใส่เบอร์ 7 แมนฯ ยูไนเต็ด

แมนฯ ยูไนเต็ด ประกาศยืนยัน เอดินสัน คาวานี จะสวมเสื้อหมายเลข 7 ลงเล่นในฤดูกาลนี้

ศูนย์หน้าอุรุกวัยย้ายซบปีศาจแดงแบบไม่มีค่าตัวในวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์ หลังจากหมดสัญญากับ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง โดยเขาเซ็นสัญญากับสโมสรเป็นเวลา 1 ปี และมีอ็อปชัยขยายสัญญาอีก 1 ปี

ล่าสุดปีศาจแดงคอนเฟิร์มแล้วว่า เอล มาทาดอร์ จะสวมเสื้อเบอร์ 7 ซึ่งว่างลงนับตั้งแต่ อเล็กซิส ซานเชซ ย้ายไปเล่นกับ อินเตอร์ มิลาน เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2019

เสื้อหมายเลข 7 ของยูไนเต็ดผ่านการใส่โดยตำนานของสโมสรมากมาย อาทิ ไบรอัน ร็อบสัน, เอริค คันโตนา, เดวิด เบ็คแฮม และคริสเตียโน โรนัลโด้

อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ซีอาร์เซเวนโบกมือลาทีมในปี 2009 เสื้อหมายเลข 7 ก็กลายสภาพเป็นเบอร์อาถรรพ์ เพราะนักเตะที่มารับช่วงต่อต่างทำผลงานได้ไม่ดีแบบรุ่นก่อน ๆ ไม่ว่าจะเป็น ไมเคิล โอเวน, อันโตนิโอ วาเลนเซีย, อังเคล ดิ มาเรีย, เมมฟิส เดปาย และล่าสุดก็อเล็กซิส ซานเชซ

👕 7️⃣@ECavaniOfficial will become the latest Red to don our number seven shirt 🔴#MUFC