OFFICIAL : คุมได้แค่ 5 เดือน! ฟอเรสต์ปลดโอนีลพ้นกุนซือ

นอตติ้งแฮม ฟอเรสต์ แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการปลด มาร์ติน โอนีลล์ กุนซือชาวไอริช พ้นจากตำแหน่งกุนซือของทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กุนซือวัย 67 ปีเพิ่งรับงานคุมทัพเจ้าป่าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ก่อนพาทีมจบอันดับ 9 มี 66 คะแนนในลีกแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลที่ผ่านมา

แต่ทว่าตามรายงานของ The Telegraph. กล่าวว่ามีกลุ่มนักเตะจำนวนหนึ่งรวมตัวประท้วง และตั้งข้อสงสัยต่อการทำงานและการวางแผนการเล่นของ โอนีล ซึ่งสร้างความไม่พอใจและสับสนงุนงงให้กับนักเตะ จนผู้บริหารของทีมไม่มีทางเลือกต้องปลดเจ้าตัวออกจากตำแหน่งกุนซือในที่สุด โดย ซาบรี ลามูชี จะเข้ามารับตำแหน่งกุนซือต่อไป

ทั้งนี้ รอย คีน ผู้ช่วยของ มาร์ติน โอนีล เพิ่งประกาศลาตำแหน่งผู้ช่วยไปเมื่อไม่กี่วันก่อน ซึ่งเจ้าตัวต้องการจะกลับมารับงานคุมทีมแบบเต็มตัวอีกครั้ง

#NFFC can confirm that manager Martin O’Neill has left the club.https://t.co/CrN1hQwQYh