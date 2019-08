OFFICIAL : คนสำคัญ! ขุนค้อนต่อสัญญา'ลานซินี'ถึงปี 2023

เวสต์แฮม ยูไนเต็ด แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับ มานูเอล ลานซินี แนวรุกตัวเก่งออกไปจนถึงปี 2023 พร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก 2 ปี

จอมทัพชาวอาร์เจนไตน์ถือเป็นหนึ่งในนักเตะขุนค้อนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงปี 2016-2017 ก่อนที่เจ้าตัวจะได้รับบาดเจ็บหนักเอ็นไขว้หน้าเข่าฉีกจนพลาดฟุตบอลโลก 2018 ไปอย่างน่าเสียดาย ก่อนที่เจ้าตัวจะหายจะฟิตกลับมาลงสนามในช่วงท้ายฤดูกาลที่ผ่านมา

ล่าสุด เวสต์แฮม แถลงยืนยันว่าพวกเขาจัดการต่อสัญญาฉบับใหม่กับ ลานซินี ออกไปจนถึงปี 2023 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมออปชั่นต่อสัญญาเพิ่มอีก 2 ปี

ทั้งนี้ ลานซินี กำลังโชว์ฟอร์มในฤดูกาลนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยทำไปแล้ว 2 แอสซิสต์จากการลงสนาม 3 นัดในพรีเมียร์ลีก

