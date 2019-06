OFFICIAL : คืนถิ่นเก่า! เช็คนั่งฝ่ายเทคนิคเชลซี

สโมสร เชลซี แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการแต่งตั้ง ปีเตอร์ เช็ค อดีตผู้รักษาประตูจอมหนึบ เข้ามารับตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคนิคและประสิทธิภาพของทีม

อดีตนายประตูทีมชาติเช็กเพื่อแขวนถุงมือไปเมื่อจบฤดูกาลที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวผ่านการเฝ้าเสาให้กับทัพสิงห์บลูทั้งสิ้น 494 นัดก่อนจะอำลาทีมไปอยู่กับอาร์เซนอลเป็นทีมสุดท้ายก่อนประกาศเลิกเล่น

โดยล่าสุด เชลซี ได้แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการแต่งตั้งอดีตผู้รักษาประตูวัย 37 ปีกลับมาทำงานร่วมกับสโมสรอีกครั้งในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคนิคและประสิทธิภาพของทีม โดยเขาจะทำงานร่วมกับ มาริน่า กรานอฟสกายา ผู้อำนวยการสโมสร

"ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับโอกาสทำงานร่วมกับเชลซีอีกครั้ง ในการช่วยดูแลประสิทธิภาพรอบด้านเพื่อต่อยอดความสำเร็จให้กับสโมสรตลอด 15 ปีที่ผ่านมา" เช็ก แถลง

"ผมตั้งตารอความท้าทายใหม่นี้ และผมคาดหวังว่า ผมจะสามารถใช้ความรู้ และประสบการณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับฟุตบอล เพื่อช่วยทีมประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมในอนาคต’"

.@PetrCech is our new Technical and Performance Advisor!



Welcome back, Big Pete! 🙌