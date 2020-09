OFFICIAL: คูตินโญสลับใส่เบอร์ 14 บาร์เซโลนา

บาร์เซโลนา ประกาศยืนยัน ฟิลิปป์ คูตินโญ จะเปลี่ยนมาใส่เสื้อเบอร์ 14 ในฤดูกาลนี้

เดิมทีคูตี้ใส่เสื้อเบอร์ 7 ของบาร์ซา ก่อนย้ายไปเล่นกับ บาเยิร์น มิวนิค ด้วยสัญญายืมตัวในซีซันที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี เจ้าบุญทุ่มมอบเสื้อเบอร์ 7 ให้กับ อองตวน กรีซมันน์ ไปแล้ว นั่นทำให้สตาร์ทีมชาติบราซิลต้องเปลี่ยนเบอร์เสื้อใหม่

ล่าสุดจอมทัพแซมบ้าก็ตัดสินใจเลือกเบอร์ 14 ซึ่งเป็นเบอร์เดียวกับที่เขาใส่ลงเล่นในโปรแกรมปรีซีซัน

New number looks good on you, @Phil_Coutinho 👌 pic.twitter.com/P4IfZ96FIg