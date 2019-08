OFFICIAL : ของรักของหวง! ไลป์ซิกจับแวร์เนอร์ต่อสัญญาถึงปี 2023

แอร์เบ ไลป์ซิก แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับ ติโม แวร์เนอร์ กองหน้าตัวเก่งของทีมออกไปจนถึงปี 2023

แนวรุกวัย 23 ปีถือเป็นนักเตะที่บรรดาทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรป โดยเฉพาะบาเยิร์น มิวนิค ต้องการคว้าตัวมาร่วมทีม หลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาหลายฤดูกาลติดต่อกัน และสัญญาฉบับเดิมของเจ้าตัวจะหมดลงในช่วงจบฤดูกาลนี้

ล่าสุด ไลป์ซิก ได้ยืนยันว่าพวกเขาตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับ แวร์เนอร์ ออกไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี 2023 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

