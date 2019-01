OFFICIAL: ของดีราชัน! ลีดส์เซ็นกาซิยาเฝ้าเสา

ลีดส์ ยูไนเต็ด จ่าฝูงของเดอะแชมเปี้ยนชิพ แถลงคว้า กิโก้ กาซิยา ผู้รักษาประตูจาก เรอัล มาดริด ร่วมทีม ด้วยสัญญาถึงปี 2023

นายด่านวัย 32 ย้ายมาเล่นกับทีมยูงทองแบบไร้ค่าตัว หลังเขาตัดสินใจซื้อสัญญาตัวเองที่เหลืออยู่ 18 เดือนกับราชันชุดขาว

มือกาวชาวสแปนิชเริ่มต้นอาชีพกับ เรอัล มาดริด ก่อนย้ายไปเล่นกับ เอสปันญอล นาน 8 ฤดูกาล จากนั้นเขาถึงย้ายกลับมาเล่นกับ โลส บลังโกส อีกครั้ง ในปี 2015

ทั้งนี้ กาซิยาทำสถิติลงเฝ้าเสากับราชันชุดขาว 43 เกมนับตั้งแต่ย้ายกลับมา และติดทีมชาติสเปน 1 นัด

| #LUFC are delighted to announce the signing of Real Madrid goalkeeper @KikoCasilla13 on a four-and-a-half year deal at Elland Road — Leeds United (@LUFC) January 17, 2019