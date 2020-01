OFFICIAL : กลับแดนกระทิงดุ! บียาร์เรอัลคว้า'อัลกาเซร์'เสริมคม

บียาร์เรอัล แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการคว้าตัว ปาโก้ อัลกาเซร์ กองหน้าของ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์​ มาร่วมทีมเรียบร้อยแล้ว

แนวรุกชาวสแปนิช ย้ายมาร่วมทีมเสือเหลืองในซัมเมอร์ปีที่ผ่านมาด้วยสัญญายืมตัวจากบาร์เซโลนา ก่อนจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนทีมตัดสินใจซื้อขาดหลังผ่านไปได้เพียง 3 เดือน

แต่ทว่าหลังจากนั้นเจ้าตัวไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้อย่างถาวร และมักตกเป็นตัวเลือกลำดับท้าย ๆ ประกอบกับการมาของ เออร์ลิง เบราท์ ฮาลันด์ ทำให้เจ้าตัวตัดสินใจย้ายซบเรือดำน้ำสีเหลืองในที่สุด โดยนักเตะจะเซ็นสัญญาระยะยาว 5 ปีครึ่งด้วยค่าตัวราว 23 ล้านยูโร และจะสวมเสื้อหมายเลข 17 ลงสนาม

ทั้งนี้ อัลกาเซร์ เคยค้าแข้งในลาลีกาสเปนกับ บาเลนเซีย ทำไป 43 ประตูจาก 143 นัดและ บาร์เซโลนา 15 ประตูจาก 50 เกมก่อนย้ายไปค้าแข้งในบุนเดสลีกา

Now it's official!!!! 💛#AlcácerIsAYellow



The Valencian striker signs for #Villarreal until 2025.https://t.co/RuHf0ovdHv pic.twitter.com/Cn4GZ9XIAg