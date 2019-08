OFFICIAL : กันท่าบิ๊กทีม! อาแย็กซ์ต่อสัญญาใหม่เนเรสถึงปี 2023

อาแย็กซ์ อัมสเตอร์ดัมส์ แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการต่อสัญญาใหม่กับ ดาวิด เนเรส ปีกตัวเก่งของทีมออกไปจนถึงปี 2023

แนวรุกวัย 22 ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่ผ่านมา โดยเขามีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าดับเบิ้ลแชมป์ในประเทศ และเข้าถึงรอบรองชนะเลิศยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก จนทำให้หลายทีมในยุโรปต้องการคว้าตัวเขาไปร่วมทีม

ล่าสุด อาแย็กซ์ ได้แถลงว่าพวกเขาตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับดาวเตะแซมบ้าออกไปจนถึงปี 2023 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

More David. ♥

More samba. 🇧🇷

More party. 🕺#ExtendingNeres