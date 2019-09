MUN48! โซลชาสถิติเท่ามูรินโญก่อนโดนไล่ออกเป๊ะ

OPTA เปิดเผยสถิติการคุมทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดของ โอเล กุนนาร์ โซลชา ในพรีเมียร์ลีก 27 นัดแรก ว่าดันไปเท่ากับช่วง 27 นัดสุดท้ายในยุคของ โชเซ มูรินโญ แบบเป๊ะ ๆ

อดีตดาวยิงเพชฌฆาตเข้ามากุมบังเหียนปีศาจแดงแทน เดอะ สเปเชียล วัน ซึ่งโดนปลดออกไปเมื่อเดือนธันวาคมปีก่อน โดยได้คุมทัพลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปแล้วจนถึงตอนนี้ 27 นัด ทำสถิติชนะ 14 เสมอ 6 แพ้ 7 เก็บได้ 48 คะแนน

แต่ที่น่าสนใจก็คือผลงานดังกล่าวนี้ ดันไปเท่ากับช่วง 27 นัดสุดท้ายในการนายใหญ่ปีศาจแดงของเทรนเนอร์ชาวโปรตุกีสเสียด้วย ด้วยการเก็บไป 48 คะแนนในพรีเมียร์ลีกเท่ากัน ชนะ 14 นัดเท่ากัน เสมอ 6 นัดเท่ากัน และแพ้ 7 นัดเท่ากันทั้งหมด

48 - Ole Gunnar Solskjær has won 48 points from his 27 league games as Manchester United manager so far (W14 D6 L7); the exact same record & points tally that Jose Mourinho oversaw in his final 27 Premier League games in charge of the club. Mirror. #mufc #reddevils pic.twitter.com/YFER4I9Jb1