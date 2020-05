Live : เจอกันศุกร์นี้! เคลีก รีเทิร์นหลังพักหนีโควิด-19

เคลีก ฟุตบอลลีกในประเทศเกาหลีใต้ เตรียมกลับมาทำการแข่งขันในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ โดยประเดิมที่คู่ระหว่าง ชุนบุค ฮุนได มอเตอร์ส เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ ซูวอน ซัมซุง บลูวิง

ลีกแดนโสมขาวมีอันต้องระงับการแข่งขันในฤดูกาล 2020 ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเกมนัดแรก เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ยืนยันแล้วว่าฟุตบอลลีกฤดูกาล 2020 จะเริ่มกลับมาแข่งขันในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ แบบสนามปิด ห้ามแฟนบอลเข้าชม รวมถึงมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด เช่นการเว้นการจับมือ และ ห้ามพูดคุยในสนาม

โดยเกมเปิดสนามระหว่าง ชุนบุค ฮุนได มอเตอร์ส พบ ซูวอน ซัมซุง จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Twitter อย่างเป็นทางการของ K League

#StayStrong and Enjoy #Kleague Opening Match Worldwide LIVE on Twitter! #K리그 개막전 전세계 트위터 생중계!



⚽ Jeonbuk Hyundai vs Suwon Samsung

🏟 Jeonju World Cup Stadium

⏱ May 8th, 7PM KST

📺 @kleague https://t.co/L4g3xH326G