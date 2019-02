Ligue 1 Performance Index : รงชิเยร์ฟอร์มเหนือแวร์รัตติและเอ็นคุนคู

แข้งน็องต์เอาชนะมาร์โก แวร์รัตติ และคริสโตเฟอร์ เอ็นคุนคู เพื่อกลายเป็นนักเตะที่มีคะแนนความสามารถสูงสุดประจำสัปดาห์

นี่เป็นช่วงเวลาที่สับสนสำหรับน็องต์ พวกเขากำลังเสียใจกับการจากไปของเอมิเลียโน ซาลา ดาวซัลโวในฤดูกาลนี้ และเจอปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นจนอันดับในลีกเองตกลงมาเรื่อยๆ

อย่างไรก็ดี เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พวกเขามีคะแนนอยู่เหนือโซนอันตราย 10 แต้ม เมื่อชนะบอร์กโดซ์ไปได้ 1-0

นิโกลาส์ ปัลลัวส์ เป็นผู้ทำประตูชัยให้ทีมในเกมนี้ แต่เป็นวาล็องแต็ง รงชิเยร์ ที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นที่สุดให้ทีมเจ้าถิ่น

กองกลางชาวฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มเยี่ยมด้วยการคุมเกมแดนกลางได้อย่างอยู่หมัด และเก็บไป 94.9 คะแนนใน Ligue 1 Opta Performance Index สัปดาห์นี้ เหนือกว่าผู้เล่นทุกคนในลีก

ส่วนในอันดับสอง เรมี อูแด็ง แนวรุกของแร็งส์ คือคนที่เข้าป้ายด้วยคะแนนความสามารถ 93 ในเกมที่เอาชนะมงต์เปลลิเยร์ 4-2 ส่วนในอันดับสามเป็นของ คริสโตเฟอร์ เอ็นคุนคู ของปารีส แซงต์ แชร์กแมง ที่เล่นได้อย่างโดดเล่นในเกมพบนีมส์เมื่อวันเสาร์

นอกจากเอ็นคุนคูแล้ว เปแอสเชยังมีผู้เล่นติดเข้ามาในท็อปเทนอีกหนึ่งราย คือมาร์โก แวร์รัตติ ที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บได้ไม่นาน และมีคะแนนความสามรถอยู่ที่ 87.7 อยู่ในอันดับหกของตาราง

ส่วนที่เหลือจะมีใครบ้าง ติดตามได้เลย

Nkunku then laid on Kylian Mbappe’s late contribution, winning possession in the midfield before unleashing the speedster on the break as the visitors overcommitted forward at a corner.

He finished on a score of 90.1 and was joined in the Top 10 by Verratti, whose use of the ball after coming back from injury has been exceptional.

Rounding out the Top 10 for the week are Serhou Guirassy, who scored a vital goal as Amiens claimed a 1-0 home win over Nice to give themselves breathing space in the relegation battle, Rony Lopes, who likewise contributed crucially for Monaco and Strasbourg wing-back Anthony Goncalves, who notched as his team scored a fine 1-1 Friday draw with Lille.

Next weekend, PSG hope to have Edinson Cavani back in tow for a trip to Caen, while the race for the top three will heat up further as Lyon host Toulouse and Marseille tackle Saint-Etienne on Sunday night.