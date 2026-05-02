JB League เปิดตัวยิ่งใหญ่ เตรียมประเดิมสนาม รุ่น 10-11 ปี 9-10 พ.ค.นี้

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Junior Ballers League หรือ JB League ประจำฤดูกาล 2026 ลีกบาสเกตบอลเยาวชนที่มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการแข่งขันให้เทียบเท่าระดับสากล พร้อมระเบิดศึกประเดิมสนามในรุ่นอายุ 10 ปี และ 11 ปี ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2569 นี้
การแข่งขันในฤดูกาลนี้ได้รับเกียรติจากพันธมิตรและผู้ทรงคุณวุฒิในวงการกีฬามาร่วมผนึกกำลังกันอย่างคับคั่ง เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับเยาวชนไทย พร้อมทั้งมุ่งหวังที่จะสร้างระบบนิเวศทางกีฬาที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงระดับอาชีพ
นิพนธ์ เชาวลิตมนเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงความสำคัญของลีกนี้ว่า “ในนามของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการรวมพลังของหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมกันสร้างเวทีที่ได้มาตรฐานระดับสากลอย่าง JB League การมีลีกเยาวชนที่แข็งแกร่งคือหัวใจสำคัญ และเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาวงการบาสเกตบอลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
“สำหรับนักกีฬาทุกคน ขอให้ภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของลีกนี้ สิ่งที่อยากฝากไว้คือ ผลแพ้ชนะบนคอร์ทเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแข่งขัน แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือการใช้เวทีนี้พัฒนาฝีมือ ยกระดับทักษะของตัวเอง และการเรียนรู้ที่จะมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมถึงการให้เกียรติเพื่อนร่วมทีมและคู่แข่ง”
ทางด้าน กฤติกร ธนมหามงคล ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน Junior Ballers League ได้เผยถึงวิสัยทัศน์ว่า “จุดเริ่มต้นของ JB League คือการมองเห็นศักยภาพของวงการบาสเกตบอลไทยที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ มีการแข่งขันและสถานที่ฝึกซ้อมเพิ่มมากขึ้น แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้วงการเติบโตไปได้ทั้งระบบ คือการเริ่มต้นจากเยาวชน จึงเป็นสาเหตุที่ตัดสินใจสร้างลีกเยาวชนขึ้นมา
“ผมไม่ได้มองว่าจะเข้ามาเปลี่ยนโครงสร้าง แต่มองว่าเมื่อประชากรที่มาเล่นบาสเกตบอลมากขึ้น ก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งเวทีให้เยาวชนได้มีการแข่งขันที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานในการเล่นบาสเกตบอลอย่างถูกวิธี โดยทีมโค้ชดีกรีทีมชาติที่มีประสบการณ์เข้ามาเป็นผู้ฝึกสอน เพื่อมอบทัศนคติที่ดีให้เยาวชน โดยมีพันธมิตรที่ดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนนานาชาติดีบีเอส ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมถึง AIS ที่ถือลิขสิทธิ์กีฬาระดับโลกอย่าง NBA สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลีกเดินหน้าเติบโตขึ้นไปได้อย่างเหมาะสม และมีคุณภาพเทียบเท่ากับลีกบาสเกตบอลอาชีพ”
พชรพล ลั่นทมเหลือง ผู้จัดการฝ่าย AIS SPORT ACADEMY กล่าวเสริมถึงการต่อยอดศักยภาพเยาวชนว่า “ในนาม AIS Sport Academy ไม่ได้มองแค่การได้ผู้ชนะแล้วได้ถ้วยรางวัล แต่สิ่งที่มองไกลกว่านั้น คือการสร้างพื้นที่และเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้โชว์ศักยภาพรวมถึงทักษะบาสเกตบอลของตัวเอง ต่อยอดไปถึงการมีผู้ติดตามและความเป็นมืออาชีพในอนาคต
“ซึ่งความแข็งแกร่งและการจัดการที่ AIS Sport Academy ทำงานร่วมกันกับ JB League เชื่อว่าศักยภาพของนักบาสเกตบอลเยาวชนไทยจะเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างที่คาดหวังไว้”
ขณะที่ ผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนเด่นหล้า ได้กล่าวถึงความสำคัญของระบบการศึกษาและกีฬาว่า “ในประเทศที่พัฒนาแล้ว จะพบว่า Student Athlete มีส่วนสำคัญมากในการสร้างนักกีฬาสู่ระบบทีมชาติ และนักกีฬาทีมชาติส่วนใหญ่ก็มาจากลีกมัธยม ก่อนจะไปต่อในลีกระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งในประเทศไทยยังขาดโครงสร้างในจุดนี้ การที่ลีกจะประสบความสำเร็จได้ ครอบครัวที่มุ่งเน้นการสอนที่ถูกต้องและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิ่งสำคัญ
“ในนามของ DBS ยินดีที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มช่องว่างของวงการบาสเกตบอลไทย ให้เกิดการพัฒนาและเติบโตไปสู่ระดับนานาชาติได้ในอนาคต”
เตรียมนับถอยหลังสู่ความมันส์ของศึกบาสเกตบอลเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยแฟนกีฬาและผู้ที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน JB League ฤดูกาล 2026 อย่างเต็มรูปแบบได้ทาง AMARIN ONLINE ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
แฟนบาสเกตบอลและผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของการแข่งขันได้ตามช่องทางต่อไปนี้
Facebook: Junior Ballers League Thailand, Instagram: jbleaguethailand และ TikTok: @jb.league.thailand
#JBLeague #JBLeagueThailand #JuniorBallersLeague